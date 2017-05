Chavanel slaat dubbelslag in Duinkerke

VRT Voor Chavanel is het de eerste zege van het seizoen. Voor Chavanel is het de eerste zege van het seizoen.

Sylvain Chavanel (Direct Energie) heeft de vierde rit in de Vierdaagse van Duinkerke (2.BC) gewonnen. De Fransman kwam in Le Portel solo aan na een knappe inspanning in de slotfase en neemt ook de leiderstrui over van Jens Debusschere.