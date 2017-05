"De vooruitgang van Stig Broeckx in de laatste maanden is wonderbaarlijk"

"Stig is alleszins heel gemotiveerd om keihard te revalideren. Elke dag kijkt hij uit naar de uurtjes waarin hij mag zweten."

"Of Stig ooit weer kan fietsen? Daarover kunnen de dokters momenteel nog geen prognoses stellen. Maar zowat iedereen is het erover eens dat zijn vooruitgang van de laatste maanden wonderbaarlijk is."

"Zijn familie hoopt nu in de eerste plaats dat Stig weer een zelfstandig leven zal kunnen opbouwen. In een van de komende weken hoopt hij voorgoed naar huis te kunnen, al zal hij uiteraard dagelijks in het revalidatiecentrum blijven werken aan zijn comeback."