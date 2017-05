Stijn Vandenbergh is ontslagen uit intensive care

Vandenbergh was dinsdag een van de grote slachtoffers van een valpartij in de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke.

Bij zijn val verloor onze landgenoot even het bewustzijn. In een ziekenhuis in Valenciennes werd Vandebergh onderzocht. Hij bleek een zware hersenschudding te hebben.

Sindsdien lag Vandenbergh in intensive care. Die afdeling heeft hij vandaag mogen verlaten. Vandenbergh moet wel ter observatie op de dienst neurochirurgie van hetzelfde ziekenhuis blijven.

De medische staf van zijn ploeg wil zich nog niet uitspreken over de datum wanneer Vandenbergh huiswaarts mag.