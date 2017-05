Dylan Teuns: "Machtsklimmetje van vandaag kan ik wel aan"

Teuns kan vertrouwen putten uit zijn 3e plaats in de Waalse Pijl, waar hij op de Muur van Hoei met de besten naar boven klom. "Het is vandaag wel een bredere weg dan op de Muur van Hoei, dus je hebt meer mogelijkheden om op te schuiven."

"Het is minder steil dan de Muur van Hoei, maar daarom niet minder lastig. Zo'n machtsklimmetje kan ik ook wel aan."

De vraag is wel of Teuns zijn kans zal mogen gaan in de finale. "Het hoofddoel is nog altijd om Tejay (van Garderen) bij te staan op het einde. Helemaal op het einde kan ik dan mijn weg zoeken. Ik zal dan wel op mezelf aangewezen zijn."