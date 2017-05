Niet alleen bekkenbreuk voor Frison, maar ook gebroken ribben en wervels

Frederik Frison was gisteren samen met Stijn Vandenbergh en Stijn Devolder een van de grootste slachtoffers van de massale valpartij in de Vierdaagse van Duinkerke. Meteen was duidelijk dat de renner van Lotto-Soudal zijn bekken heeft gebroken, maar een dag later zijn nog meer letsels aan het licht gekomen.

"Nieuwe scans tonen aan dat hij borstkas een deel van de klap heeft opgevangen. Links heeft Frederik 3 ribben en 2 dwarsuitsteeksels van de ribben gebroken. Er werd ook een beperkte klaplong vastgesteld", schrijft de ploeg op zijn site. "Een operatie is wel niet aan de orde."

Frison zal wellicht een hele tijd moeten revalideren, maar hoe lang hij buiten strijd is, is voorlopig nog koffiedik kijken.