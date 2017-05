Julian Alaphilippe mist de Tour de France na knieoperatie

"Ik kan niet zeggen hoe triest ik ben", zegt Alaphilippe, die vorig jaar bij zijn debuut in de Tour lang in de top 10 kampeerde maar uiteindelijk zonder energie viel. "De Tour was mijn hoofddoel. Dat ik die na de Ardense klassiekers ook moet missen, is heel ontgoochelend."

"Nu richt ik mij op een volledig herstel en hoop ik volledig klaar te geraken voor het tweede deel van het seizoen. Gelukkig is het jaar nog lang. Ik hoop sterk terug te keren."