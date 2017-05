Ex-profrenner Elijzen moet Veranda's Willems Crelan aan zeges helpen

Veranda's Willems is aan een zeer matig seizoen bezig en wacht nog steeds op een eerste overwinning. Twee dagen geleden legde het team al een mental coach vast en nu komt ook Elijzen het team versterken. De Nederlander gaat aan de slag als performance manager.

De 34-jarige Elijzen was profrenner tussen 2005 en 2010 en werd daarna ploegleider. "We zijn zeer blij dat Michiel aan boord komt", vertelt Nick Nuyens.

"Hij is iemand die perfect in de filosofie van het team past en de juiste waarden ademt. Hij heeft na zijn actieve carrière als renner heel wat ervaring opgedaan als ploegleider bij WorldTour-teams en als Performance Manager bij SEG-Racing. Hij is een absolute meerwaarde in onze verdere ontwikkeling als team."

"Ik denk dat ik met mijn ervaring deze ploeg kan versterken. Ik kijk er enorm naar uit deel uit te maken van zo'n ambitieus team."