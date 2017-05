AG2R: "Vandenbergh heeft geen hersenbloeding en had goeie nacht"

Hier en daar verscheen in de media dat het om een hersenbloeding zou gaan. Maar dat spreekt teamwoordvoerder Yves Perret tegen in een reactie aan onze redactie: "Hij heeft geen hersenbloeding. Hij heeft een hersenschudding en -kneuzing."

"Hij heeft een goeie nacht gehad. Hij gaat deze ochtend nog eens onder de scanner en dan zullen we weten wanneer hij het ziekenhuis mag verlaten."

Vooral de kneuzing moet goed in de gaten gehouden worden, want die kan in het slechtste geval leiden tot een echte hersenbloeding.