Dokter die Casartelli probeerde te redden is overleden

De wielerwereld rouwt om Gérard Nicolet (69), de dokter die 12 jaar aanwezig was in de Tour en 25 jaar in Parijs-Nice. In 1995 stond hij in de 15e Tour-etappe Fabio Casartelli bij tot diens dood.