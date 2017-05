40-jarige Oscar Sevilla triomfeert in Ronde van Madrid

Leider Raul Alarcon en Oscar Sevilla begonnen zondag in dezelfde tijd aan de slotetappe. Voor de twee was het zaak om zo dicht mogelijk te eindigen in de uitslag, omdat er geen bonificatieseconden te verdienen waren.

De 40-jarige Sevilla, de nummer 7 in de Tour van 2001 (!), nam Alarcon te grazen in de sprint. De renner van Medellin-Inder bolde als vijfde over de aankomstlijn, Alarcon werd pas zevende. Bij het optellen van de rituitslagen had Sevilla zo een lager saldo dan zijn landgenoot, waardoor hij op de valreep de eindzege pakte.

De overwinning in de slotetappe was voor de 24-jarige Duitser Jasha Sütterlin. De renner van Movistar glipte in de laatste kilometer weg en bleef het jagende peloton nipt voor. Voor Sütterlin was het een knappe eerste profzege.