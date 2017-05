Van Aert: "Buitenwereld verwacht veel van mij op de weg, maar ik mag rustig mijn ding doen"

Het is belangrijk voor mij om elke zomer een doel te hebben. Dit jaar is dat het BK tijdrijden. Maar ik wil daar graag zonder druk starten.

De eerste grote afspraak is de Ronde van België. "Ik zal wel iets minder goed zijn dan vorig jaar, denk ik. Toen was ik al eerder aan de voorbereiding begonnen. Vorig jaar heb ik mezelf daar verbaasd door de proloog te winnen. Dat had ik nooit gedacht. Ik ben er al veel op aangesproken geweest."

"Ik heb nog mooie resultaten behaald op de weg, zoals mijn tiende plaats op het BK. Dat was nog beter voor mijn vertrouwen op de weg dan die tijdrit."

"Het is belangrijk voor mij om elke zomer een doel te hebben. Dit jaar is dat het BK tijdrijden. Maar ik wil daar graag zonder druk starten. Ik verwacht ook niet dat ik brokken zal maken tegen mannen als Campenaerts en Lampaert. Het is vooral een test voor mezelf. Ik wil kijken wat ik kan in langere tijdritten."