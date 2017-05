Extra prijs in de Giro: 100 flesjes bier voor zwaarste renner die koninginnenrit uitrijdt

In de Giro staan er weer enkele monsteretappes op het menu in het hooggebergte. Spek voor de bek van de dartele klimgeiten. Een kwelling voor de zwaardere renners in het peloton.

Vooral de 16e rit over de Mortirolo en de Stelvio zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Als extra stimulans pakt een café in de buurt van de Stelvio uit met een bijzondere prijs: 100 flesjes bier voor de zwaarste renner die de 16e etappe uitrijdt.

Dat is vooral goed nieuws voor Tom Stamsnijder, die met 90 kilogram met voorsprong de zwaarste renner van het Giro-peloton is. Haalt de Nederlander het niet, dan ligt de Duitser Rüdiger Selig (80 kg) in poleposition.