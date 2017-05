Wout van Aert maakt van het BK tijdrijden in Mol een doel

Wout van Aert vijlt momenteel zijn conditie bij op Mallorca. De veldrijder is vastberaden ook in 2017 zijn stempel te drukken op de weg, en dan liefst in het tijdrijden.

"In het verleden merkte ik al een paar keer dat ik best mijn streng kan trekken in het werk tegen de klok", schrijft hij op zijn website. "Daarom wil ik deze zomer mijn grenzen aftasten in het tijdrijden."

Het hoofddoel voor Van Aert wordt het BK tijdrijden in Mol-Postel, op 22 juni. "Dat wordt een serieuze test", beseft Van Aert.