De Giro 2017 begint vanmiddag: 5 debutanten om naar uit te kijken

"Het grootste Belgische klimtalent van de laatste 10 jaar": dat veelbelovende etiket krijgt Laurens De Plus opgeplakt door kenners. Als 21-jarige zal hij zich in de Giro vooral moeten wegcijferen voor kopman Bob Jungels.

In Rio hielp De Plus gouden Greg Van Avermaet aan de olympische titel, waarna de jonge Quick-Step-renner in tranen uitbarstte. Als De Plus de Giro tot een goed einde brengt, weten we al wat er in Milaan op zijn menu zal staan: frieten en pizza (zie video).