Het houdt niet op: ook wielrennende zoon van Rumsas overleden

Linas Rumsas is een van de twee fietsende zonen van ex-prof Raimondas, die het Tourpodium haalde in 2002 en onder meer de Ronde van Lombardije won, maar die ook 2 keer op doping betrapt werd.

Linas Rumsas leek de wielergenen van zijn vader geërfd te hebben. Vorig jaar veroverde hij de beloftetitel in Litouwen. Bij het Italiaanse Altopack-Eppela werd hij klaargestoomd voor het grote werk.

Maar dat is hem niet gegund. De 21-jarige Rumsas werd maandag dood in zijn huis aangetroffen. Het zou niet om zelfmoord gaan, wel om een of ander lichamelijk falen.

"Jouw glimlach bracht ook licht in onze donkere dagen", schrijft zijn team. "We zullen altijd in stilte van je houden en zullen je nooit vergeten."