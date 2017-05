Nevenklassementen in de Giro: zwart rugnummer, tussensprints en aanvalskilometers

Het laatste klassement is dat van de fairplay. Ploegen krijgen strafpunten voor bepaalde overtredingen: een waarschuwing van de jury, een boete, tijdstraf, declassering van een renner of volgauto, uitsluiting van een renner of volgauto en een positieve dopingtest. De ploeg met het laagste puntenaantal wint de Fair Play-trofee.

LottoNL-Jumbo ging in 2016 met de zege aan de haal in dat klassement. Net als 4 andere ploegen kregen ze geen enkel strafpunt, maar de Nederlandse formatie had van die ploegen de best geplaatste renner in het algemene klassement, wat de doorslag gaf.