Quintana sluit Giro-voorbereiding af met 2e plaats in Asturië

Na 7 weken zonder competitiedag vijlde Nairo Quintana de afgelopen 3 dagen zijn Giro-conditie bij in de Ronde van Asturië. In het noorden van Spanje kraaide de Colombiaan gisteren victorie op een aankomst bergop.

Vandaag wou hij de leiderstrui van Alarcon bestoken. Quintana dropte op 10 kilometer van de streep een bommetje, maar Alarcon volgde. Sterker nog: de Spanjaard ging zelf aan de haal en sloeg uiteindelijk een gat van 15 seconden op Quintana.

Alarcon won de rit en verzekerde zich van de eindzege. Quintana kwam als vijfde over de streep in Oviedo en moet vrede nemen met de 2e plaats in het eindklassement. "Ik heb deze ronde met een goed gevoel afgesloten", reageerde Quintana. "Mijn volgende doel is de Giro."