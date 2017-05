Froome: "Ik heb nog veel werk voor de Tour"

Een succesvol lijstje, dat hij in deze editie niet kon aandikken. "Mijn doelstelling in Romandië was een week goed koersen als voorbereiding op de Tour", reageert de Brit. "En dat is me gelukt."

"Het waren zware omstandigheden, vooral tijdens de eerste ritten (sneeuw en regen, red). Natuurlijk had ik graag meegespeeld in de koninginnenrit, maar ik had gewoon de benen niet om mee te doen op de slotklim. Ik heb nog veel werk voor de Tour de France, maar ik heb er vertrouwen in. Ik weet hoe ik het moet aanpakken."