Een angstaanjagend beeld van Nacer Bouhanni.

Nacer Bouhanni heeft de finish van de laatste etappe in de Ronde van Yorkshire niet gehaald. De Franse sprinter van Cofidis, gisteren nog winnaar, kwam ten val in de slotrit. Bouhanni kwam volgens zijn ploeg in de ziekenwagen weer bij bewustzijn.