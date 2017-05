Pauwels pakt eerste zege: "Misschien win ik nu een rit in de Tour"

"Dit is heel speciaal voor mij, omdat ik als prof nog nooit echt mijn handen in de lucht heb kunnen steken", zegt Serge Pauwels, die wel al een Giro-ritzege op zijn palmares heeft staan, althans voor de groene tafel.

Pauwels won gisteren de slotrit en het eindklassement in Yorkshire. "Ik wist dat mijn conditie goed was, maar twee zeges op één dag, dat is toch heel bijzonder."

"We hadden vandaag enkele kopmannen en ik was er een van. Ik denk dat ik het juiste moment gekozen heb. Ik had nog twee ploegmaats in het achtervolgende groepje en zij hebben perfect werk geleverd."