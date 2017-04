Team Sky handelt racistische uitlatingen van Moscon binnenskamers af

Na afloop van de koers gaan we dit wel serieus bekijken. In deze sport zijn er verschillende generaties. We moeten het goede voorbeeld geven aan de jonge renners. We hebben dat uitgelegd aan Moscon en hij begreep het.

Wat er precies gezegd (of geroepen werd) is niet duidelijk, maar Reza's ploegmaat Seb Reichenbach reageerde nadien wel gepikeerd: "Ik ben geschokt dat er nog steeds imbecielen racistische beledigingen gebruiken in het profpeloton. Jullie zijn een schande voor onze sport."

Gianni Moscon kreeg later wel berouw van zijn daden en verontschuldigde zich. "De zaak is gesloten en Kevin (Reza) heeft de verontschuldigingen aanvaard", vertelde een FDJ-medewerker aan Cyclingnews.

Moscon, die vijfde werd in Parijs-Roubaix, peddelt vandaag dan ook gewoon vrolijk rond in het peloton. "Deze ochtend hebben we nogmaals FDJ opgezocht, zodat ze weten dat we dit serieus nemen. Het was mooi om te zien dat de twee renners weer handen konden schudden en dat er een verontschuldiging was", klinkt het bij Nicolas Portal, de sportief directeur van Sky.

"Na afloop van de koers gaan we dit wel serieus bekijken. In deze sport zijn er verschillende generaties. We moeten het goede voorbeeld geven aan de jonge renners. We hebben dat uitgelegd aan Moscon en hij begreep het." De Ronde van Romandië eindigt morgen.