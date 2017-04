Middelkerke rijgt de Belgische kampioenschappen aaneen

Middelkerke haalt in één klap een hele reeks BK's binnen. In 2019 organiseert de badstad al het BK tijdrijden. Daar komen nu dus het BK veldrijden én het BK op de weg in 2022 bij.



"Het verheugt ons dat we Middelkerke op deze manier extra op de kaart kunnen zetten als wielergemeente", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

Voor Middelkerke aan de beurt is, passeert het BK op de weg eerst nog in Antwerpen (2017), Binche (2018), Gent (2017), Anzegem (2020) en Waregem (2021). Het BK veldrijden vindt de komende jaren plaats in Koksijde (2018), Kruibeke (2019), Antwerpen (2020) en Meulebeke (2021).

Middelkerke haalt ook het BK Beachrace en BK Trail van 2018 én 2021 binnen, net als het BK op de weg voor junioren in 2020.