Geen afscheidswedstrijd Boonen en Frankfurt voor Vanmarcke

"De maagproblemen bleven aanwezig, ondanks de behandelingen en medicatie. Afgelopen weekend bereikte ik mijn dieptepunt met nog een virus erbij en verloor ik 4 kilo."

Toch is er ook positief nieuws voor Vanmarcke. "Na verschillende onderzoeken, waaronder gastroscopie en echografie, werd de oorzaak eindelijk gevonden: "Helicobacter pylori", een bacterie, had al die tijd overleefd en mij steeds zwakker gemaakt."



"Met de juiste medicatie kan ik eindelijk herstellen en terug opbouwen richting het tweede deel van het seizoen. Eerst nog enkele dagen verplichte rust en de medicatie zijn werk laten doen, daarna eindelijk weer de fiets op."

"Boonen says thanks", de afscheidskoers van Tom Boonen zaterdag in Mol, en de Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt van komende maandag komen te vroeg voor Vanmarcke. De bedoeling is om de draad weer op te pakken in de Ronde van Noorwegen (17-21 mei).

"Nu wordt het vooral werken om de conditie, die veel achteruitgang boekte na alle miserie, terug te verbeteren! Ik kijk ernaar uit om er weer stevig in te vliegen! Trainen, trainen, trainen dus!"