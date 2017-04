Wielerbelofte uit ploeg Axel Merckx "zal niet herstellen van hoofdblessure"

Het ongeluk gebeurde zondag. Chad Young (21) was aan de slag in de Tour of the Gila (in de VS), toen hij in een afdaling zwaar ten val kwam. Hij liep daarbij vooral een zware blessure op aan zijn hoofd. Aanvankelijk werd er gemeld dat de toestand van de jonge Amerikaan stabiel was.

"Er zijn tegenstrijdige berichten geweest over Chad", zegt teammanager Axel Merckx. "Helaas wordt er niet verwacht dat hij nog zal herstellen van zijn kwetsuren. We vragen om de privacy waar de familie om vraagt te respecteren. Onze gedachten en gebeden zijn in deze moeilijke tijden bij zijn familie."