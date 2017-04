Panini pakt uit met Giro-stickers: "Zo is Scarponi er toch een beetje bij in de Giro"

Waar is de tijd dat de schoolgaande jeugd druk stickers uitwisselde op de speelplaats... Panini associëren we vooral met voetbal, maar voor de 100e Giro worden er ook wielrenners vereeuwigd op de stickers.

De plaatjes zijn al een tijdje geleden gedrukt, waardoor ook Fabio Aru (geblesseerd) en wijlen Michele Scarponi een plekje hebben in het album. "Op die manier is Scarponi er ook een beetje bij tijdens de Giro", reageert de Nederlandse wielerkenner Thijs Zonneveld in AD. "Vanaf zijn Panini-plaatje lacht Scarponi ons toe."