Het recept van Dwars door het Hageland: 25 km onverharde wegen en 5 km kasseien

"Onderweg krijgt het peloton niet minder dan 25 kasseistroken voor de wielen geschoven, aangevuld met 7 hellingen op de glooiende asfaltwegen in het Hageland. Dat allemaal resulteert in ruim 25 kilometer onverharde wegen en 5 kilometer kasseien. En dat allemaal voorzien van een kleine 2.000 hoogtemeters."

"Vorig jaar lag de wedstrijd al vrij snel in een beslissende plooi en was er een hele dag oorlog in alle geledingen van het peloton. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een lange aanloopzone van zo'n 90 kilometer zonder hindernissen te nemen."

"Daardoor zullen de renners rustiger naar de finale kunnen toeleven, zodat alle mogelijke scenario's op tafel kunnen liggen. De finale met alle cruciale stroken zit nu in de laatste 100 kilometer."