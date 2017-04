"Nierblessure is verleden tijd": Gilbert rijdt zondag zijn eigen Classic

Philippe Gilbert moest na zijn overwinning in de Amstel Gold Race zijn fiets even aan de kant laten staan, maar volgens het persbericht van zijn eigen Philippe Gilbert Classic is de nierblessure "helemaal verleden tijd".

Gilbert springt zondag weer op zijn fiets voor een tocht van 108 kilometer op zijn favoriete trainingsparcours. De supporters kunnen de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race vergezellen.

"Met beklimmingen van onder meer de Côte de la Roche aux Faucons en de Côte de la Redoute krijgt de Belgische kampioen meteen een pittige training onder de wielen geschoven", klinkt het bij de organisatie.