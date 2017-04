Van Avermaet: "Misschien moet België nog maar eens een WK organiseren"

Het WK in Bergen (Noorwegen) moet ook een belangrijke afspraak voor Greg Van Avermaet worden, maar de verkenning van onder meer Oliver Naesen leverde niet meteen de gewenste boodschap op.

"Naesen heeft me al gestuurd dat het parcours niet echt lastig is. Dat is niet zo'n goed nieuws, maar we zien wel. Het ligt binnen mijn mogelijkheden, maar het is niet uitgesproken op mijn lijf geschreven. De sprinters zullen ook kans maken."

"Dit is vooral op maat van Kristoff (de Noorse kopman, red.) gemaakt. Misschien moet België weer een WK organiseren en een parcours maken waarop de Belgen goed zijn. In verschillende landen zijn ze chauvinistisch en maken ze het parcours voor de renner die over de beste papieren beschikt. Dat moet een tip zijn voor België."