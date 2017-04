Naesen over WK-omloop: "Het parcours ligt me, maar het mocht iets zwaarder zijn"

Oliver Naesen: "Het parcours is niet zo zwaar als ik gedacht had. 275 kilometer, dat is heel lang. Het wordt sowieso een zware wedstrijd, maar het bergje in het lokale rondje is niet zo lastig."

"Ik ben zeker dat alle sprinters over dat klimmetje zullen geraken, maar met die bochten in dit typische stadsparcours wordt het een zware koers. Dit ligt me wel, maar het mocht iets zwaarder zijn. Ik denk dat heel veel renners dit aankunnen."

"Welke Belg hier kan winnen? Ik denk toch dat we een snelle en sterke Belg nodig hebben die de kilometers aankan. Dan komen we toch bij Van Avermaet en Gilbert uit. We kunnen een ploeg opstellen met 7 jokers als we willen. We hebben een paar ijzers in het vuur."