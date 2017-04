Alles wat u moet weten over de Ronde van Romandië: een vleugje Tour in Zwitserland

Waar de Ronde van Romandië vroeger als de ultieme voorbereiding gold op de Giro, zwaaien de Tour-mannen er de laatste jaren de plak. Met Froome, Porte, Kreuziger, Barguil, Meintjes en Simon Yates starten er straks een rist klassementsmannen die ook in juli willen schitteren.

Uitkijken doen we vooral naar het spierballengevecht tussen Froome en Porte. De Brit (2-voudig winnaar in Romandië) kreeg vorig jaar een bolwassing van 17 minuten in de 2e rit, maar heerste 2 dagen later wel in de koninginnenrit. Froome staat voorlopig droog in 2017, wist hij deze week de 0 weg?