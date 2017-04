Tom Boonen draait plaatjes bij Studio Brussel en krijgt vijfde kassei

Tom Boonen is dik twee weken met pensioen als wielrenner. "Ik heb het heel druk gehad. Zoals elke gepensioneerde heb je geen tijd meer om andere dingen te doen dan gepensioneerd te zijn. Ik hoop dat het nog wat kalmer wordt", vertelt hij op Studio Brussel.



"Ik ben nog een paar keer gaan fietsen, maar dat is wel heel anders nu. Het is gewoon fietsen, zonder dat je moet nadenken waarvoor je het doet. En zonder zorgen als je eens ergens een pijntje voelt. Het is meer ontspannend, maar ik moet er nog aan wennen."



Linde Merckpoel wilde ook graag weten of Boonen al dingen gedaan heeft die hij als renner moest laten. "Na Roubaix zijn we stevig in de pinten gevlogen. En ik ben ook al een keertje gestopt bij de frituur voor een frietje en een curryworst special. En in de zomer wil ik festivals bezoeken, want ik ben nog een festivalmaagd."