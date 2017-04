Steels: "De ploeg heeft geschiedenis geschreven dit voorjaar"

Dit jaar is het beginnen lopen vanaf de eerste wedstrijd. We hebben in alle rittenkoersen etappes gewonnen en alle klassiekers mee gedomineerd.

"Ik denk dat we geschiedenis geschreven hebben door in iedere klassieker het podium te halen", zei ploegleider Tom Steels na afloop aan Sporza.

"We hadden liever gehad dat Daniel Martin won vandaag, want hij verdient dat. Maar op Valverde stond geen maat. Valverde zal zijn eeuwige concurrent blijven. Als team hebben we sterk gereden en tweede worden is ook geen schande. Valverde is een fenomeen."

Het contrast met vorig jaar kan niet veel groter zijn. Toen won Quick Step geen enkele klassieker. "Dit jaar is het beginnen lopen vanaf de eerste wedstrijd. We hebben in alle rittenkoersen etappes gewonnen en alle klassiekers mee gedomineerd."

"Elk jaar start je vanaf nul en probeer je iedereen op een lijn te krijgen. Gilbert was super dit voorjaar en de ploeg achter hem was schitterend. De aanvalskracht en grinta van Gilbert hadden ook een positief effect op de ploeg."

"Het is een cliché, maar eens je in een positieve spiraal zit, gaat alles vanzelf. Chapeau aan al onze renners. Ze koersen gewoon graag. Veel moeten we hen niet zeggen om er voor te gaan."