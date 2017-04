Wuyts: "Gilbert had Valverde misschien wel van de winst kunnen houden in Luik"

"Hij heeft perfect begrepen hoe hij die koersen moet rijden: niet te veel kruit verschieten onderweg, je goed omringen, lang genoeg wachten en dan onweerstaanbaar gebruik maken van zijn grootste kwaliteit. Hij heeft heel veel power voor weinig gewicht. Als hij vertrekt, kan bijna niemand volgen."

Valverde wordt morgen 37. Wat is zijn geheim? "Arbeidsernst. Hij valt niet stil in de winter. Hij heeft geen nood aan decompressie na een seizoen. Ik denk dat hij zich nooit meer dan drie of vier dagen rust veroorlooft, dan heeft hij weer zin in de fiets. Hij is altijd al in vorm op de eerste ploegstage. Dat is indrukwekkend."

"Er zijn wel meer renners die nu langer meegaan omdat het aantal koersdagen ten opzichte van de jaren '80 drastisch gedaald is. Al is Valverde een uitzondering want vorig jaar reed hij de Tour, de Giro en de Vuelta."

"Ik zie hem 40 jaar worden in het peloton. Met succes zelfs. Hij heeft een contract tot zijn 39e, maar hij heeft al eens gezegd: als ik me goed voel en ik kan nog winnen, ga ik door."