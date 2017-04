Jan Bakelants maakt rentree in Ronde van België

Jan Bakelants reed vandaag niet mee in Luik-Bastenaken-Luik. De 31-jarige renner is nog niet helemaal de oude na een val op training. Bakelants brak op 31 maart zijn sleutelbeen en moest onder het mes.

Zijn herstel verloopt naar eigen zeggen voorspoedig, al ondervindt hij wel nog wat last aan de schouder.

Het plan was om op 1 mei zijn rentree te maken in de GP Frankfurt, maar AG2R houdt Bakelants nog iets langer achterwege. Normaal gezien maakt Bakelants op 24 mei zijn comeback in de Ronde van België.