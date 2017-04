"Toen ik over de streep kwam, dacht ik meteen aan Michele Scarponi", snikte Valverde. "Het is heel jammer wat er gisteren gebeurd is (Scarponi kwam om het leven op training na een aanrijding, red)."

"Michele was een vriend van mij. Een authentiek persoon, die graag gezien was in de wielerwereld en bij het publiek. Ik schenk al mijn prijzengeld van vandaag aan zijn familie."