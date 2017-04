Greg Van Avermaet: "Ik moest passen op het einde, dat is geen schande"

"Ik ben tevreden over mijn koers. Ik had niet verwacht hier te winnen, maar na de Saint-Nicolas bevond ik me in een ideale situatie om er toch nog iets uit te halen", zegt Greg Van Avermaet, samen met Philippe Gilbert de man van het voorjaar.

"Ik was mee en dan weet je dat er iets inzit. Maar de finale was echt superlastig. Hier wint de sterkste. Ik had gehoopt dat er nog iets in mijn spintersbenen zou zitten, maar toen ze aanzetten, moest ik passen."

"Ik ben 11e geworden, maar dat is zeker geen schande. Ik vond het leuk om Luik te rijden, ik heb ervan genoten. Ik had misschien gehoopt dat er iets meer inzat, maar ik ben tevreden."