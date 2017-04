Nibali eist eindzege op in hartje Zagreb

Jaime Roson had Vincenzo Nibali gisteren uit de groene leiderstrui gereden in de koninginnenrit. De Italiaan begon met een achterstand van 2 seconden aan de slotrit in Zagreb.

De finish lag op een klimmetje over kasseien in het centrum van de Kroatische hoofdstad. De Italiaan Sacha Modolo won afgetekend. Nibali flitste naar een vierde plaats in de slotrit. Roson eindigde niet in de top 10 en moest de eindzege aan zijn tegenstander laten.