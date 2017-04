Anna van der Breggen voltooit klimdrieluik in Luik-Bastenaken-Luik

In de Amstel en Luik ging het om de eerste editie van de koers voor vrouwen. De Waalse Pijl was aan zijn 20e vrouweneditie toe. Van der Breggen won er in 2015, 2016 en 2017.

Na 135,5 km om en rond Luik kwam de 27-jarige Nederlandse renster van Boels-Dolmans solo over de finish. "Dit had ik ook niet verwacht", zegt de renster van Boels-Dolmans.

"Het is ongelooflijk wat ik hier voor elkaar krijg. Het is een fantastische week voor de ploeg en zelf win ik drie keer. Een wedstrijd winnen kan je overkomen, maar drie keer op rij overkomt je niet. Dan ben je gewoon echt sterk. Drie op drie is geen toeval."