De Gendt: "Ik zit op een fiets, een automobilist in een blikken doos"

"Dit komt aan", vertelt oud-sprinter en Quick-Step-ploegleider Tom Steels. "Wij hebben enkele mensen die hem goed kennen. Scarponi was graag gezien in het peloton."

"Ik laat me vertellen dat het niet altijd even veilig fietsen is in Italië. Je hebt er auto's die rakelings passeren, auto's die je de weg afsnijden of auto's die naast mekaar rijden."

"Als fietser ben je erg kwetsbaar. Je moet defensief rijden in het verkeer."