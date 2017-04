Van Avermaet: "De olympische wegrit was misschien nog zwaarder"

Greg Van Avermaet staat voor het eerst in vier jaar aan de start in Luik. Toen finishte hij in alle anonimiteit als 63e. In 2011 boekte hij met een 7e plaats zijn beste resultaat.

"Dat is al een tijdje geleden. Ik ben benieuwd hoe ver ik dit jaar geraak", opent Van Avermaet. "Luik moet me liggen. Of deze voorbereiding ideaal is, betwijfel ik. Het wordt een test voor de komende jaren."

Rio heeft Van Avermaet een boost gegegeven. Ook voor Luik-Bastenaken-Luik. "De olympische wegrit was misschien nog zwaarder dan Luik. Toen was ik wel iets frisser."

"Ik ben alleszins gemotiveerd. Ik wil zeker nog iets doen. Zondag wordt een uitdaging", besluit Van Avermaet.