Spanjaard Roson troeft aangeslagen Nibali af in koninginnenrit

De koninginnenrit in de Ronde van Kroatië is een prooi geworden voor Jaime Roson. De 24-jarige Spanjaard van Caja Rural was op de slotklim sterker dan Vincenzo Nibali. De Italiaan was zichtbaar aangeslagen na de dood van Michele Scarponi.