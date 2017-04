Astana niet op teampresentatie in Luik na overlijden Scarponi

"Michele was een renner die op veel appreciatie kon rekenen in het peloton. Hij was erg graag gezien. De voorbije week won hij nog een rit in de Tour of the Alps, iedereen zag die mooie beelden. Gisteravond postte hij nog een foto op Twitter met zijn kinderen."

"Wij willen ons medeleven betuigen aan de familie. Het is nieuws waarbij je niet onbewogen kan blijven. Een renner die tijdens een training verongelukt, dat doet pijn en het herinnert er nog eens aan hoe kwetsbaar renners zijn. Dit vraagt misschien wel om nog eens een signaal, een teken om een campagne te lanceren om renners en elke fietser beter te beschermen."