"Je moet je moment afdwingen en niet wachten tot Valverde vertrekt"

Woensdag was niemand opgewassen tegen Alejandro Valverde in de Waalse Pijl. Ook Michal Kwiatkowski niet. Hij finishte als 7e op de Muur van Hoei.

"We moeten anders koersen dan woensdag. Daar rolden we de rode loper voor hem uit", vertelt de Poolse toprenner een dag voor Luik-Bastenaken-Luik.

"We mogen niet opnieuw wachten. Iedereen wist dat hij zou toeslaan op de Muur van Hoei (video), zijn versnelling zou plaatsen en toch wachten we allemaal. Je moet als renner jouw moment afdwingen, niet wachten tot Alejandro vertrekt."

"Hij is ongelooflijk sterk momenteel, hij "vliegt" en is de superfavoriet, maar wij moeten onze sterktes gebruiken. Ik heb een goede ploeg, dat moeten we uitspelen en we hebben lessen getrokken uit de wedstrijd van woensdag."