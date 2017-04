Astana-renner Scarponi is overleden na tragisch ongeluk op training

Michele Scarponi (37) eindigde gisteren nog zesde in de slotrit van de Tour des Alps. Vanmorgen stond een trainingsrit op het programma, maar die liep fataal af.

In zijn woonplaats Filottrano botste de Astana-renner frontaal met een vrachtwagen. Scarponi was op slag overleden.

Een grote klap voor de wielerwereld. Scarponi was een van de ouderdomsdekens in het peloton. Door het uitvallen van Aru zou hij op 37-jarige leeftijd de rol van kopman vervullen in de komende Giro. Maar een tragisch ongeluk heeft er anders over beslist.