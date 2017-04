Teuns: "Geen topfavoriet voor Luik, zou mezelf één ster geven"

Ik dacht even dat ik de benen had om aan te zetten, maar ik zat ingesloten achter Henao en Kwiatkowski. Dat heeft mij misschien wel gered. Als ik te vroeg had aangezet was ik misschien te vroeg stilgevallen.

Ik dacht even dat ik de benen had om aan te zetten, maar ik zat ingesloten achter Henao en Kwiatkowski. Dat heeft mij misschien wel gered. Als ik te vroeg had aangezet was ik misschien te vroeg stilgevallen.

"Ik wist dat de top tien er sowieso in zat, ik keek echt uit naar top vijf, maar podium had ik nog niet verwacht. Ik heb nooit geloofd in de overwinning, maar zolang de eerste niet over de lijn is, heb je kans om te winnen."



"Ik dacht even dat ik de benen had om aan te zetten, maar ik zat ingesloten achter Henao en Kwiatkowski. Dat heeft mij misschien wel gered. Als ik te vroeg had aangezet was ik misschien te vroeg stilgevallen en overdonderd geweest door nog vier of vijf renners en dan was dat podium er niet geweest."

Teuns doet het voorlopig beter dan landgenoot Tim Wellens. Die bleef in de Waalse Pijl steken op de 18e plaats. "Tim is iets meer gebouwd voor het langere klimwerk en niet voor het korte, explosieve klimwerk. Dat ligt mij iets beter."