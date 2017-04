Pinot wint slotrit Tour of the Alps, Thomas pakt eindzege

@Tourof_TheAlps Pinot was de snelste in Trento. Pinot was de snelste in Trento.

Thibaut Pinot (FDJ) heeft de vijfde en laatste etappe van de Tour of the Alps gewonnen. De Fransman was in Trento net sneller dan Brent Bookwalker (BMC) en Geraint Thomas (Sky). Die laatste mocht ook vieren, want de eindzege van de Brit kwam niet meer in gevaar.