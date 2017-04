Grivko 45 dagen geschorst voor slag aan Kittel

De Ronde van Dubai werd geteisterd door een zandstorm. In de hectiek in de woestijn deelde Andrej Grivko een elleboog/slag uit aan Marcel Kittel. Die hield er een gekloven wenkbrauw aan over.

De wedstrijdjury nam Grivko al uit koers en legde hem ook een kleine boete op, maar ook de Disciplinaire Commissie van de Internationale Wielerunie heeft nu zijn woordje gezegd.

Grivko mag van 1 mei tot 14 juni niet fietsen, ofwel 45 dagen. Dat betekent dat hij na de Ronde van Romandië een rustpauze moet inlassen. Grivko is wel op tijd terug om eventueel de Tour de France te rijden.