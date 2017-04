Montaguti wint vierde etappe Tour of the Alps

Montaguti (links) kwam als eerste over de streep. Montaguti (links) kwam als eerste over de streep.

De Italiaan Matteo Montaguti (AG2R) heeft de vierde etappe van de Tour of the Alps gewonnen. Hij was in een sprint op de slotklim sneller dan de Fransman Thibaut Pinot (FDJ) en de Australiër Rohan Dennis (BMC). In de algemene stand blijft de Brit Geraint Thomas (Sky) leider.