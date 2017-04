Nicole Van den Broeck is een van de meest succesvolle wielrensters uit de Belgische wielergeschiedenis. Ze won het WK in 1973 in Montjuich (Barcelona).

Van den Broeck zette ook vijf Belgische titels op haar palmares: 1969, 1970, 1973, 1974 en 1977. Ook op de piste werd ze enkele keren Belgisch kampioene.