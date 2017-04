Gilbert is leerjongen op de piste, maar leermeester in ad fundums

"Als je last hebt van je nieren moet je veel drinken." Philippe Gilbert neemt het grapje van Sven Nys ter harte want op het podium van de Amstel Gold Race had hij amper vier seconden nodig om een glas gerstenat in een teug binnen te klokken.

Als we grasduinen in het archief leren we al snel dat Gilbert de koning van de ad fundums is. Jan Bakelants zag hem de avond voor Luik-Bastenaken-Luik in 2011 nog een Duvel drinken. "Niet op zijn gemak, hij goot die echt binnen en de dag nadien won hij."